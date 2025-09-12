Osmaniye’de vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı final maçını Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda hep birlikte izledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, 40 dakika boyunca ay-yıldızlı ekibin heyecanına ortak oldu. Millilerin üstün performansıyla Yunanistan’ı yenmesi, alanı dolduran yüzlerce sporseveri sevince boğdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Osmaniyeliler büyük coşku yaşarken, finaldeki rakip Almanya oldu.