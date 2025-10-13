Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Yörük Türkmen Şenliği, yağmurlu havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Toprakkale Yüksel Uluğ Stadyumu’nda düzenlenen şenliğe, çevre illerden gelen çok sayıda Yörük derneği ve vatandaş katıldı. Etkinlik, Temsili Göç ve Develerle Mehteran Kortej Yürüyüşü ile başladı. Gün boyunca süren şenlikte konserler, halk oyunları ve geleneksel yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Yörük kültürünün yaşatıldığı etkinlikte, misafirlere sıkma, börek ve kavurma ikramı yapıldı. Toprakkale Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen şenlikte katılımcılar, Türk kültürünün simgelerinden olan Yörük yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yörük kültürüyle kara çadırda büyüdüğünü söyleyen Fettah Sarısoy, "Ben böyle etkinlikleri çok severim. Eskiden dağlarda büyüdük böyle toplum yoktu, kara çadırda büyüdük. Bıraktık kara çadırı ama bırakmıyor gönlüm burada. Kara çadırın içine bayılırım. ." ifadelerini kullandı.

"Kültürümüzü yaşatmak için dokuyoruz"

Yerli uçağımız Anka’yı kilim motifine dokuyarak kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkıyoruz diyen Toprakkale Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatif Başkanı Şule Çukadar, "Biz bu Yörük Türkmen şenliğine bu kültürü yaşatmak için katıldık. Kilimin ve kıl çadırın Yörükler de ve Türkmenlerde ayrı bir değeri vardır. Bu kültürü yaşatmak için yeni bir kooperatif kurduk. Yaşatmak adına elimizden geleni çabalıyoruz, kilimden çok olamayacak bir resmi buraya dokuduk. Anka uçağımızı üzerine yazımız ve bayrağımızla, bunu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’ndan bizim adımıza Musa Gönül alıp oraya vakıfa bağış yaptı. Bu bizim için çok önemliydi. Kilimden neler yapabileceğimizi, daha farklı şeyler üretebileceğimizi anlamamız için çok değerliydi. Kilimi günümüzde de farklı şeylere uyarlayarak çanta, kilim, anahtarlık ve farklı alanlarda da kullanıyoruz." Diye konuştu.