Osmaniye’de öğrencilerin muhtemel afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Osmaniye Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta, sirenin çalmasıyla birlikte öğrenciler önce sıralarının altına girdi, ardından öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okul bahçesine tahliye edildi. Bahçede toplanan öğrencilere, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Tatbikat kapsamında hazırlanan yapay yangın, ekiplerin uygulamalı müdahalesiyle söndürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta öğrenciler hem deprem ve yangın anında doğru davranış biçimlerini öğrendi hem de muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini pekiştirdi.

"Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah bizleri o günleri bir daha yaşatmasın ama bizler de hazırlıklı olmalıyız" diyen Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Biliyorsunuz 2 buçuk sene önce büyük bir felaket hep birlikte yaşadık. Tabii bu felaketi unutmamamız lazım. Unutmamamız için de bu tatbikatları devam ettirmemiz lazım. Bu felaketlerle her an her yerde karşılaşabiliriz. Evet biraz önce okulda tatbikatı yaptık, 2 dakika 10 saniye içerisinde okulu boşaltarak güvenli alana geçtiniz. 2 buçuk sene önceyi hatırlayın. Evimizde yaşadığımız felaketle de çok hızlı bir şekilde evimizden dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Bu tür felaketleri unutmamamız gerekiyor. Unutmamak için de bu tatbikatlarla bunları canlı tutmamız gerekiyor" dedi.