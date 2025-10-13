Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım, hayvancılık ve turizme hizmet etmesi amacıyla çalışmalarını başlattığı Gölköy Uluvahta Yayla Göleti’nde sona gelindi. Gölette incelemelerde bulunan Başkan Güler, "Çok yönlü ve çok fonksiyonlu bir göleti Ordu’muza kazandırdığımız için mutluyuz. Burası Giresun’un, Tokat’ın ve Sivas’ın tercih ettiği bir yer olacak" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası’nda inşa edilen göleti turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri göl ve çevresinde kamelya kurulumu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına ise aralıksız devam ediyor.

Gölköy Uluvahta Yayla Göleti’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Uluvahta’ya kazandırılan göletin bölgenin cazibe merkezlerinden bir tanesi olacağını söyledi.

"Gölköy’e yeni bir güzellik katacak"

Göletin tarımdan turizme çok yönlü bir çalışma olduğunu, muhtemel yangınlarda itfaiye ve helikopter için su kaynağı olacağını aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

"19 ilçemizin 19’u da birbirinden güzel. Gölköy Uluvahta’da tam bir tabiat harikası. Yayladaki alan daha evvel boş bir alandı. Uluvahta Yayla Göleti ile bu alanı çok daha güzel bir alana çevirdik. Burası hem piknik alanı hem festival alanı aynı zamanda kış festivallerinde de donması ile adeta bir buz pistine dönüşüyor. Burası Giresun’un, Tokat’ın ve Sivas’ın tercih ettiği bir yer. Dolayısıyla burası artık hem balık tutulan, güzel zaman geçirilebilecek ve durgun su sporları yapılacak bir alan olacak. Çevre düzenlemeleri ile de burası çok daha güzel olacak ve Gölköy’ümüzün güzelliğine güzellik katacağız. Bir diğer yandan da muhtemel bir yangında helikopterlerin ve itfaiyelerin su almasına imkan sunacağız. Bu anlamda da çok güzel bir kaynak olacak. Çok yönlü ve çok fonksiyonlu bir göleti Ordu’muza kazandırdığımız için mutluyuz, hayırlı olsun."