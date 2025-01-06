Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Folklor Araştırma Derneği (OFAD) işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çukurova Aşıklar Bayramı Dadaloğlu Buluşması gerçekleştirildi. Gecede kahramanlık türküleri seslendirildi, şiirler okundu.

Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi (OKÜ) 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde, Türk kültürünün kadim geleneklerinden olan aşıklık geleneğinin doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amaçlı düzenlenen program, OFAD Başkanı Abdullah Gizlice ve Aşık Temel Turabi’nin karşılama türküleri ile başladı. Programa, Garnizon Komutanı ve 12’nci Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş, Sait Başkurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şener Keytez, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Bilal Çenet, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ve öğrenci ve davetli katıldı. Etkinlikte, Sarıkamış ağıtları ile şehitler anıldı. Kahramanmaraşlı Aşık Bekir Kurt ve Aşık Celal Çaçan türkülerini seslendirdiği etkinlikte, Kahramanmaraşlı Öksüz Ozan, Erzurum’dan Aşık Baki Çetin ve Adanalı Aşık Eyyubi kahramanlık şiirlerini okuduktan sonra, atışma yaptılar. Salondakiler, aşıkların türkülerine alkışları ile eşlik etti. Ercişli Aşık Ahmet Poyrazoğlu türkülerini okudu. Aşık Kul Nuri ve Aşık Turabi ile birlikte atışmaları dinlendi. Etkinlik, Kazakistanlı Aşık Malika’nın, Kazakistan’ın milli çağlısı, Türk halklarının kadim geleneksel aleti olan çift telli dombra eşliğinde türkülerini seslendirmesi ile sona erdi.