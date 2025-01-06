Başiskele’de KALE Modeli ile kadınlar ve aileler 2024 yılında psikolojik destekten el emeği kazançlarına, eğitimlerden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda güçlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından, kadına ve aileye yönelik tüm çalışmaların bir arada toplandığı "Kadın ve Aile (KALE) Modeli", 2024 yılında da adeta umut oldu. İlçenin en kalabalık mahallelerinden Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokak’ta hizmet veren Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde 2024 yılında 538 bireysel psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, 95 çift terapisti, 538 kişiye çocuk/ergen psikolojik destek, 434 ebeveyne psikolojik destek, 2 bin 653 beslenme danışmanlığı ve diyetisyen hizmetleri verildi.

Kadınlar BAŞKEM ile kazandı

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) ilçenin üretken kadınları 2024’te de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. 2024 yılında üye sayısını da artırmaya devam eden BAŞKEM’de, 3 bin 374 ürün satıldı ve hamarat kadınlar 1 milyon 70 TL gelir elde etti. Ayrıca BAŞKEM ürünleri, bu yaz da festivalde görücüye çıktı. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede birbirinden yetenekli girişimci kadınların çeşit çeşit, rengarenk el emeği göz nuru ürünlerle katıldığı festivalde stantlar açıldı.

Aile Akademisi

Aile içi iletişim, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de 2024 yılında hizmet vermeye devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aile Akademisi’nde belediye bünyesinde görevli çocuk ve ergen psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanları tarafından çocuklarda sağlıklı sınırlar belirleme, mahremiyet eğitimi, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, ergenlerle iletişimin püf noktaları gibi konularda eğitimler verildi. Başiskele’deki okullarda gerçekleştirilen eğitimlere 271 ebeveyn katıldı.

Annelere çocuklarıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak öğretici etkinlikler, drama ve ritim çalışmaları da yapılıyor. 2024 yılında Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde 116 anne ve 118 çocuğu eğitim aldı.

Evlilik Okulu

Başiskele Belediyesi’nin nişanlı ve evli çiftlere yönelik hayata geçirdiği Evlilik Okulu projesi de vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İlk eğitimine 2022’nin eylül ayında başlayan Evlilik Okulu’na 2024 yılında nişanlı ve evli 106 çift katıldı. Uzman aile danışmanı ve çift terapisti tarafından verilen eğitimlerde ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, problem çözme becerilerinin kazandırılması gibi konularda çiftlere önemli bilgiler aktarıldı. Ayda bir gerçekleştirilen Evlilik Okulu’nda katılımcı çiftlere katılım belgesi ve sürpriz hediyeler de verildi.

Pastacılık kursu

Başiskele Pastacılık Okulu’nda geleceğin şefleri yetişiyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde kursiyerler, çeşitli tatlılar, kekler, pastalar ve börekler yapıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmet veren Pastacılık Okulu, bir meslek edindirme kursu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Son bir yılda 176 kursiyerin katıldığı Pastacılık Okulu’nda 176 pasta çırağı ve ustası yetişti.