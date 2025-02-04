600 yıl hüküm süren Osmanlı Devletine başkentlik yapmış Bursa; fethin 699. yılını kutlamaya hazırlanırken, İmparatorluğun kurucusu Osmangazi Han’ı anma etkinliklerinin de babası ve babaannesinde olduğu gibi devlet töreni kapsamına alınması talep edildi.

MHP’de 2 dönem Osmangazi Belediye Meclis Üyeliği yapan Cemil Aydın, "Babası Ertuğrul Bey’e babaannesi Hayma Ana’ya uygulanan devlet töreni Osmangazi Han’dan esirgenmemelidir" dedi.

Nisan ayında kutlanacak olan Bursa’nın Fethi ve Osmangazi Han’ı anma etkinliklerine Balkanlardan Orta Asya’ya tüm soydaşların davet edilmesi gerektiğini belirten Aydın, "Büyük buluşma imkanı oluşturmalıdır. Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın gönül coğrafyamıza gerekli davet ve çağrıyı yapması beklenti dahilindedir" diye konuştu.

Osmangazi Han’ı anma etkinliklerinin devlet töreni kapsamına alınması teklifinde ısrarlı olduklarını kaydeden Aydın, "Osmangazi Han’ı anma etkinliklerin devlet töreni kapsamına alınma zamanı gelmiş ve de geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti himayesinde tüm Türk Dünyası temsilcilerinin, gönül coğrafyamızdan gelecek soydaş ve kardeşlerimizin Bursa’da buluşması şehrimize ve tanıtımına ayrı bir değer katacaktır" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Çevre Grubu Üyesi Ali Turan da 1998 yılında yapılan kutlamalarda olduğu gibi komitelerin kurulup anma etkinlikleri için çalışmalara biran önce başlanılması gerekildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür Turizm Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Turan, 6 Nisan 2025’te yapılacak 699. yıl ve bir sene sonraki 700. yıl kutlamalarının devlet töreni kapsamına dahil edilmesi için valiliğe imzalı dilekçe sundu.