Sağlık Bakanlığı’nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı program çerçevesinde Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşların kalabalık olduğu alanlarda ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştiriliyor. Osmaneli ilçesinde vatandaşların kalabalık olduğu mekanlarda boy ve kilo ölçümü yapıldı. İlçe Toplum sağlığı personellerinden Aysun Suna ve Fazilet Doğan Çevikel hemşirelerin kurduğu stantta vatandaşların beden kitle indeksi hesaplandı. Hemşirelerin ölçüm sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yaptı. Toplum sağlığı personelleri "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerinin 10 Temmuz’a kadar ilçenin çeşitli noktalarında devam edeceğini belirterek, "Ülkemizde artan obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İnsanlara boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirerek beden kitle indeksleri hakkında bilgi veriyoruz. Riskli grupta gördüğümüz kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları için bilgi veriyoruz" dediler.