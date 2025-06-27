Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, çalışanların kişisel gelişimine katkı sağlayan eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda OSB Akademi’de, İndus Akademi eğitmeni Tülay Bartın Kaya’nın katılımıyla "Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi" konulu eğitim gerçekleştirildi.

İnteraktif bir şekilde düzenlenen eğitimde; duyguların tanınması ve yönetilmesi, empati kurma becerileri ile stresle başa çıkma yöntemleri gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, iş ortamında karşılaşılan stres ve baskı unsurlarıyla nasıl baş edilebileceğini öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, duygusal zekanın bireysel ve kurumsal başarıya olan katkılarına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Tülay Bartın Kaya’nın anlatımıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar çeşitli uygulamalarla dahili farkındalıklarını artırırken, teorik bilgileri pratikle pekiştirdi. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde ise, katılımcıların iş yerinde daha etkili iletişim kurma, sağlıklı ilişkiler geliştirme ve stres yönetiminde kendilerini daha donanımlı hissettikleri ifade edildi.