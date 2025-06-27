Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Emet Kaymakam Vekili Muhammet Samet Bahar, Emet Belediye Başkan Vekili Ömer Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Öz, İlçe Jandarma Komutanı İsa Çobankaya, Emet MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.

Törende Emet MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Emet Kaymakam Vekili Muhammet Samet Bahar tarafından konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunularak, emeklerinden dolayı tebrik edildi.

Dönem birincisi olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencisi Kevser Çaka yaptığı konuşmanın ardından ismini mezuniyet kütüğüne çaktı. Daha sonra bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin kep atma anı ve ardından geleneksel mezuniyet pilavı ikramıyla sona erdi.