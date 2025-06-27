Kütahya’da tezhip öğretmeni Zeynep Öden öncülüğünde düzenlenen Tezhip ve Minyatür Yıl Sonu Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, öğrencilerin Aralık ayında başlayıp Haziran ayında tamamladığı yoğun ve sabır gerektiren çalışmaların ürünü olarak büyük beğeni topladı.

Eğitmen Zeynep Öden, tezhip sanatının Osmanlı dönemine uzanan köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, bu geleneksel sanatın günümüzde de yaşatılması adına önemli adımlar attıklarını belirtti. "Amacımız, Osmanlı saray nakkaşhanelerinde icra edilen bu kadim sanatı yeni nesillere aktarmak. Bu sanat sabır gerektiriyor. Bir eserin ortaya çıkması uzun zaman alıyor; ince işçilik ve azim istiyor" dedi.

Tezhip sanatının "altınlamak" anlamına geldiğini aktaran Öden, eserlerin motifli yapraklar, çiçekler ve hat yazılarıyla başlayıp, altın ve çeşitli renklerle bezendiğini ve sonunda çerçevelenerek sergiye hazır hale getirildiğini ifade etti. Öden, "Altın, bu sanatın hem görsel ihtişamını artırıyor hem de geleneğe olan bağlılığı temsil ediyor" diye konuştu.

Sanatla 18 yıldır ilgilendiğini ve son iki yıldır aynı öğrenci grubuyla çalıştığını dile getiren Öden, "Geçen yıl kursumuzu tamamlamıştık. Bu yıl ise emeğimizi bir sergiyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tezhip sanatının kökeninin el yazması Kur’an-ı Kerim süslemelerine dayandığını hatırlatan Öden, bu sanatın "tatlı süs" anlamına geldiğini ve kültürümüzün zarif miraslarından biri olduğunu sözlerine ekledi.