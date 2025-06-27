2025 Aile Yılı kapsamında Bayburt’ta, koruyucu babalar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri arasında Babalar Günü Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuva, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sentetik sahada organize edilen müsabakada, renkli anlar yaşandı. Oldukça çekişmeli ve centilmence geçen mücadelenin sonunda turnuvanın kazananı dostluk oldu. Turnuva sonunda düzenlenen törenle, sahada ter döken babalara, kurum personellerine Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Bu tür etkinliklerin aile bağlarını güçlendirdiği ve toplumsal dayanışmayı artırdığı vurgulandı.