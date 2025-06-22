Mardin’de "Pijamalı Örümcek Adam" olarak tanınan Ayaz Salih Koç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına geç kalan bir öğrenciyi sınav merkezine 5 dakika kala yetiştirdi.

Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde AYT sınavına girmek üzere yola çıkan bir öğrenci, geç kalması nedeniyle zamanla yarışmaya başladı. Durumu fark eden ve çevrede "Örümcek Adam kostümüyle gönüllü olarak yardım eden Ayaz Salih Koç, zaman kaybetmeden harekete geçti.

Koç, öğrenciyi motosikletle sınav merkezine ulaştırarak dakikalarla yarıştı. Sınava 5 dakika kala yetişen öğrenci büyük bir panik yaşarken, Koç’un yardımı sayesinde sınav salonuna giriş yaptı.