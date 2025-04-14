Eskişehir Türk Ocağının geleneksel hale gelen Ortaokullar Arası Millî Kültür Bilgi Yarışmasının 18.sinin 2. turu 16 okulun katılımıyla yapıldı.

Dört ayrı salonda eş zamanlı olarak yapılan ve oldukça heyecanlı ve zevkli geçen müsabakalar neticesinde, İki Eylül Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu ve Gündüzalp Ortaokulu finalde yarışma hakkı kazandı.

İkinci turda elenen okulların öğrencilerine günün anısına katılım beratı ve kitap, danışman öğretmenlerine ve okul müdürlüklerine teşekkür beratı takdim edildi.