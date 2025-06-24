Ortaokulu "Önceliğimiz çocuklar, hedefimiz gelecek, yolumuz yenilik" şiarıyla hazırladığı e-dergisini yayımladı.

Ladik’in eğitim ortamını zenginleştirmek adına yapılan uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okulda öğrencilerle birlikte yapılan çalışmaları içeriyor. Okul Müdürü Fatma Ağırel’in editörlüğünü yaptığı, Müdür Yardımcısı Enver Zengin, Türkçe Öğretmeni Fatma Feyza Koca, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte hazırlanan dergide Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin desteklediği çeşitli etkinlik ve projelere de yer veriliyor.

Derginin Ladik’te bir ilk olduğunu söyleyen Okul Müdürü Fatma Ağırel, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim dünyamız yeni bir vizyonla yol alıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu model; köklerinden güç alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirme hedefiyle, biz eğitimcilerin de yolunu aydınlatıyor. Bu sayımızda, okul topluluğu olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bize kattıklarını, uygulamalardan örnekleri ve öğrencilerimizin bu süreçte kazandıkları deneyimleri paylaşmayı arzu ettik. Hep birlikte, eğitimde yeni bir donemin heyecanını yaşıyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.