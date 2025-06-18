Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ederken, Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden orta okul öğrencileri biyoçeşitliliğin önemini öğrendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Doğa Eğitim Merkezi’nde ise öğrenciler ağırlanıyor. Genç bireylere doğanın dilini öğretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Doğa Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Bu kapsamda Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu öğrencileri Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü içerisinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette uzman eğitmenler tarafından yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Aydın ili Kuşadası ilçesi Nermin Metin Akar Ortaokulu öğrencileri Milli Park Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Milli Park içerisinde bulunan ’Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden öğrencilere burada yaban hayvanlarının yaşam alanları ile doğanın insan yaşamı üzerindeki etkisi ve önemi anlatılırken, orman içerisindeki yürüyüş esnasında ise öğrencilere bitki çeşitliliği tanıtıldı" ifadeleri yer aldı.