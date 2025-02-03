Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 80 AEZ 241 plakalı otomobil sürücü Batın Berke Ç. karayolları kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabilirken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.