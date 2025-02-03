DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Düzce Valiliği vatandaşları don ve buzlanma riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce’de 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Düzce’de sıcaklıkların en yüksek 30, en düşük ise 10 derece olacağı belirtiliyor.

Bu tahminlere dayanarak, Düzce Valiliği de vatandaşları muhtemel don, buzlanma ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.