Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını hızla yayılırken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir arazöz de alevlerin ortasında kaldı. Ekipler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan alevlere teslim olan hizmet araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını, sadece doğayı değil müdahale araçlarını da etkiledi. Müdahale sırasında Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir arazöz de alevlere teslim oldu. Alevlerin ortasında kalan arazözün yanmaya başlamasıyla ekipler için mücadele iki katına çıktı. Görevli personel, ormanlık alanda çıkan yangını söndürmenin yanı sıra alevler içinde kalan araç için de canla başla çalıştı. Arazözün bir kısmının yanarak kullanılamaz hale gelmesi, ekiplerin yaşadığı zorluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğu olayda, 2 mahallede toplam 100 vatandaş tahliye edilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.