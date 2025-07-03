Antalya’da çıkan orman yangını yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında alevlerin sıçradığı 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu ise TOMA’nın müdahalesiyle söndürüldü. O sırada evde olmayan vatandaş, "Ev sahibim evin yanıyor diye aradı, ben elektrikten sanıyordum ama ormandan sıçramış. TOMA sayesinde evim yanmaktan kurtuldu" dedi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sabah 10.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edilirken, rüzgarında etkisiyle alevler hızla yayılmaya başladı. Birden fazla noktaya sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri ve yangın söndürme uçakları, helikopterler ile Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar ve vatandaşlar müdahale etti. Sert rüzgar nedeniyle zaman zaman ekipler zor anlar yaşarken, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti.

TOMA evi yanmaktan kurtardı

Yangın yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, TOMA’ların, yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

Apartmanların yaklaşık 10 metre mesafeye kadar geldiği bir sitede panik anları yaşandı. Binalardan çıkan vatandaşlar hortumlarla yangına ilk müdahale bulundu. 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunu ise alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen bir TOMA ise dairenin balkonuna sıçrayan alevleri evin diğer kısımlarına ilerlemeden söndürdü.

"Ev sahibi evin yanıyor diye aradı"

Balkonu zarar gören vatandaş, olayı şöyle anlattı; ’’Sabah erkenden evden çıkmıştım. Ev sahibim aradı evin yanıyor diye. Ben evden çıkarken genelde fişleri çekiyorum. Tekrar ev sahibini aradığımda ormandan sıçradığını söyledi. Allah razı olsun, TOMA sayesinde evim kurtuldu. Ormandan muhtemelen kozalak sıçradı diye düşünüyorum. Balkonda da zararım oluştu. "

"Ağladım"

Alevlere ilk müdahalede bulunan apartman sakinlerinden Mehmet Metin, "Alevler dibimize kadar geldi hatta yan binaya sıçradı. Biz ilk müdahaleyi yaptık. Eğer ilk müdahaleyi biz yapmasaydık direkt evlerimize gelirdi ve çok daha korkunç olurdu. Korkmak ne demek ağladım" dedi.