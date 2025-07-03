Samsun’un Karadeniz’e kıyısı olan şirin ilçesi Yakakent’te gün batımı, doğa ile iç içe görüntüler sunuyor. Sahil boyunca bir araya gelen vatandaşlar, güneşin denize kavuştuğu o anları izleyerek günün yorgunluğunu atıyor.

14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle dikkat çeken Yakakent, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz doğası sayesinde hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ilçe, gün batımı saatlerinde görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

Gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaparak hem doğayla baş başa vakit geçiriyor hem de cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Sahildeki kafe ve restoranlar da bu manzaraya karşı keyifli dakikalar sunuyor.