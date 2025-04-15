Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında yaşanabilecek orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın, çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.

Eğitime Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisleri Bayram Cankut, Muzaffer Özsan, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.