Düzce’de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için önce sessiz sürüş yaptı. Ardından bisiklet tutkunu gençler, ellerine aldıkları pankartlarla araç sürücülerine "trafikte biz de varız" mesajı verdi.

Düzce’de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı. Dünya ile aynı anda Düzce’de de yapılan ve bisiklet sürücülerinin trafikte atlattıkları tehlikelere dikkat çekmek için yapılan sessiz sürüş sonrası Düzceli bisiklet tutkunları, araç ve yaya yolunun en yoğun olduğu Eski Kızılay Kan Bankası Kavşağında yaya geçidinin olduğu yere bisikletlerini bırakarak ellerindeki pankartları açtılar. Araç sürücülerine "Trafikte bizde varız" mesajı veren bisiklet tutkunu gençler bire süre pankartlarını araç sürücülerine doğru göstererek yoldan ayrıldılar.

Bisikletliler, eylemin sonunda yere bıraktıkları bisikletlerini kaldırdılar, pankartları ile birlikte sessizce dağıldılar.