Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yerel seçimlerin ardından çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şehrin kalkınma yolunda yeni bir döneme girdiğini söyledi. Başkan Doğan, "Samsun, kuzeyin üretim merkezi olacak. Tarımdan sanayiye, enerjiden teknolojiye kadar her alanda üretimi artıracak projeleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

SBB Başkanı Halit Doğan, görevdeki 1. yılını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. MKE ve Chery yatırımları, istihdam atağı, sosyal projeler, hacizli ilçe belediyelerine yapılacak yardımlar, organize sanayi bölgelerine (OSB) gelecek yatırımlar ve belediyenin banka borçlarının kapatılması gibi konular hakkında bilgiler veren Başkan Halit Doğan, "Göreve geldikten sonra geçen 1 yıllık süreç, Samsun için bereketli geçti. OSB yatırımlarına ev sahipliği yapmak için Samsun gün bekliyor. Bir taraftan OSB’lerimiz için çalışırken bir taraftan belediyemizin insanların hayatına dokunan sosyal belediyecilik anlamında da önemli işlere imza atıyoruz. Bu süreçte ayrıca 2025 yılında yapılacak işleri de planladık. Çok güzel, verimli bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2025 yılında da hem sosyal belediyecilik anlamında Samsunluların hayatına dokunmaya üst ölçekte devam ettiğimiz aynı zamanda yatırımların büyük oranda insanların hayatına konfor sağlayan bir şekilde devam ettiği yine OSB’lerdeki kurulacak yeni fabrikalar ile Samsun’un genç nüfusunun iş ve istihdam kapısının olduğu, önemli projelerin hayata geçtiği güzel bir 2025-2026 geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

"Banka kredileri aylık 350 milyon TL faiz yükü oluşturuyordu"

Bazı taşınmazların satışı ile önceki dönemde çekilen banka kredilerinin kapatılması ve belediyenin faiz yükünden kurtulması hakkında konuşan Başkan Halit Doğan, "Alınan kredilerle önceki dönemde önemli yatırımlar hayata geçirildi. Bu krediler, banka faizlerinin oldukça düşük olduğu bir dönemde çekilmişti. Ancak faizlerin değişken oranlı olması nedeniyle, zamanla yükselen faizler bize aylık 300-350 milyon TL gibi yüksek bir faiz yükü getirmeye başladı. Bu nedenle bir karar aldık ve borçların anaparalarını ödeyerek kapatmaya başladık. Ziraat Bankası’na olan borcu da bu günlerde tamamen kapatıyoruz. Böylece yalnızca bir bankaya borcumuz kalacak ve onu da ödedikten sonra hedefimiz borçsuz bir yapı oluşturmak. Zaten tüm işlerimizi ihaleyle yapıyoruz. Peşin ödeme yapan bir Büyükşehir Belediyesi olarak; malın, hizmetin ve müteahhidin bedelini hemen ödüyor, bu sayede önemli indirim oranları yakalıyor ve maliyetleri düşürüyoruz. Faize gidecek kaynakları Samsunlulara hizmet olarak aktarıyoruz. Bugün borç faizinden kurtulmak için yapılan bu adım, sistemi daha sürdürülebilir hale getirmek için gerekliydi. Meclisten karar geçti, yol haritamız belirlendi ve borçlarımızı azaltarak ilerlemeye devam ediyoruz."

"Samsun kuzeyin üretim merkezi olacak"

Makine Kimya Endüstrisi(MKE), Chery ve diğer dev yatırımları değerlendiren Başkan Doğan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız Samsun’a büyük önem veriyorlar. Mehmet Muş’un varlığı, bürokrasideki işlerimizin çok hızlı yürümesine katkı sağlıyor. Tüm milletvekillerimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor olması bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın teveccühü sonrasında, Uzak Doğu’dan önemli bir otomotiv şirketinin Samsun’a yatırım yapma kararını tüm dünya öğrenmiş oldu. Bunun haricinde, Çarşamba’da 15 yıldır çalışmayan şeker fabrikasının MKE’ye devri yapıldı. Arkasındaki organize sanayi bölgesinde şu anda sadece 14 fabrika açık, bin 700 kişi çalışıyor. 39’u yıl sonunda bitmiş olacak ve faaliyete geçecek. Yaklaşık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak. MKE, savunma sanayinin baş aktörlerinden bir tanesi. Savunma sanayi kümelenmesini Samsun’da ciddi manada sağlayacak. Bu işe böyle bakıyoruz. Genç nüfusun tarımla, hayvancılıkla uğraşabilmesi, köyünde, kentinde, memleketinde kalabilmesi ancak sanayi firmalarının bu şehirde kalmalarıyla mümkün. Sanayi firmaları bu şehre yatırım yaparlarsa, ben inanıyorum ki bu şehirde yaşamaya devam eden, fabrikalarda çalışan gençler aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta üreten de bir genç olacak; aile yapısını da Samsun’da oluşturmuş olacak. Samsun, turizm anlamında zaten etrafındaki illerden çok fazla turist çeken bir il. Bunun yanı sıra şehrin konforunu artıran yol ve altyapı çalışmalarıyla kenti önemli bir noktaya çıkartmaya gayret eden bir belediyecilik anlayışını sergiliyoruz. Bir taraftan organize sanayi bölgelerinin varlığı ve metrekare alanlarını büyütüyor olmaları, dünyada söz sahibi firmaların Samsun’a geliyor olması herkesin bakış açısını Samsun’a doğru yöneltecek. Samsun, kuzeyin üretim merkezi olacak. Samsun, Ankara’ya kadar Kuzey Anadolu’nun üretim merkezi haline gelecek. Dolayısıyla Samsunlu hemşehrilerimiz şunu bilsin: Samsun’u üreten, yaş ortalaması Türkiye ortalamasından daha genç olan; üreten ile emekli sayısının eşit olduğu değil, en az 1,7 üretene 1 emekli düşen bir şehir haline getireceğiz. Samsunlu hemşehrilerimize yaptığımız her işte arkamızda durdukları için, bize güvendikleri için şükranlarımı arz ediyorum. Önemli yatırımlar Samsun’da mutlaka olacak. Nüfusun ileri doğru gittiği, göç vermek yerine göç aldığı, daha önce giden hemşehrilerimizin gurbetten sılaya tekrar dönüş yaptığı dönemleri gelecek günlerde hep birlikte göreceğiz."

"Tekkeköy ve Atakum Belediyelerine gayrimenkul üreterek destek oluyoruz"

Hacizli olan ve personel maaşlarını ödemekte zorlanan ilçe belediyelerine de plan ve gayrimenkul noktasında destek olarak hizmetin aksamaması için çaba gösterdiklerini açıklayan Doğan, "Son meclis toplantısında Atakum’la ilgili bir akaryakıt istasyonu konusunu gündeme getirdik. Planlamalarda kendilerine destek oluyoruz. Geçtiğimiz ay da Tekkeköy’de benzer bir maddeyi geçirmiştik. Bu çalışmalarla belediyelerin gayrimenkul üretmelerine katkı sağlıyoruz. Bu şekilde belediyelerin önlerini açıyoruz. Şehrimizi birlikte planlamaya gayret ediyoruz. Tekkeköy ilçesi, sanayinin ev sahibi olması nedeniyle bizimle uyumlu çalışması gereken özel bir ilçe. Atakum ilçesi ise dışarıdan gelen insanların yerleşmeyi tercih ettiği, diğer ilçelerde oturan vatandaşlarımızın da gün içinde ziyaret ettiği bir cazibe merkezi. Dolayısıyla bu belediyelerin halkımıza en üst seviyede hizmet etmesi için, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yanlarında nasıl olmamızı istiyorlarsa o şekilde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.