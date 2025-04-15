İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İZMİR (İGFA) - İzmir Bergama’nın gelecek vizyonunu şekillendirmek için çalıştıklarını, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin de çok önemli olduğunu aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Tarihi, doğal güzellikleri, tarımı ve pek çok değeri ile İzmir’in markası olan Bergama’yı daha da güçlü konuma getireceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Kültür Merkezi’nde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada söz alanların talep, ihtiyaç, öneri ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu vizyon ve kent genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin birlikteliğinin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, “Söylediğiniz her söz, sunduğunuz her fikir bizim için çok değerli. Sunduğunuz fikirlerin hiçbiri boşa gitmiyor, değerlendiriyor ve beraberce projeler geliştiriyoruz. Belediye ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin halk, dernek, sivil toplum kuruluşlarının desteği çok önemlidir. Hep beraber hareket etmeliyiz. Sadece belediye başkanı ya da birkaç kişi karar alırsa mutlaka eksik oluyor. Sizlerin de işin içinde olması gerekiyor” dedi.

“BERGAMA HAVZANIN BAŞKENTİ”

İzmir’in gelişmesi ve kalkınmasında Bergama’nın özel bir yeri olduğunu ve ilçenin Bakırçay Havzası’nın başkenti olduğunu belirten Başkan Tugay, “Bergama tarihi, kültürel özellikleri ve potansiyeli ile İzmir’in markası. Bölgenin gelecek vizyonu ile ilgili çalışıyoruz. Geliştirebileceğimiz çok sayıda değeri var. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği önemli güç olacak” dedi.

“BOŞA ATACAK TEK BİR KURŞUNUMUZ DAHİ YOK”

Bölgenin tarımsal üretimini artırmak ve hak ettiği konuma getirmek için doğru atımlar atılması gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, “Doğru yönlendirme ile tarımsal üretimi artırabiliriz. İklim koşulları, suyla ilgili konular tarımın geleceğini belirleyecek. Doğru adımlar atılması lazım. Boşa atacak tek bir kurşunumuz dahi yok. Eldeki kaynakları öyle kullanacağız ki mümkün olan en az girdiyle mümkün olan en çok sonucu elde etmeliyiz. Neyi daha çok desteklememiz gerektiği üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMAR İLE HEM ÜRETİCİYE HEM HALKA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış ruhunu yeniden canlandırdığı ilki Karabağlar’da açılan İZMAR’dan da bahseden Başkan Tugay, “Bu tür çalışmalar piyasada bir regülasyon sağlıyor. Küçük üreticiyi korumak, ürünlerinin değerinde alınmasını sağlamak istiyoruz. Üreticinin ürünü yok olmasın, bahçede kalmasın, üç kuruşa satmak zorunda kalmasın. Tüketici hem sağlıklı hem olması gereken fiyata doğru gıdaya erişsin. Böyle bir çabamız var” ifadelerini kullandı.

HEDEF REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK

Kalkınma belediyeciliği anlayışıyla şehrin ekonomisini geliştirmek ve refah seviyesini artırmak için pek çok sektöre destek verdiklerini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Üretim ve sanayisi güçlü, iş sahibi olan, kazancı kendisine yeten toplum olmamız lazım. Seçim kampanyası sürecinde sosyal konut yapacağımızın vaadini vermiştik. İlki Menemen’de başlayacak. 3 bin 100 konutluk projemize 60 binden fazla başvuru yapıldı. Puanlama sistemiyle başvurular değerlendirilecek, kimsenin hakkı yenmeyecek. Ben bu konuda teminat veriyorum. Konut ihtiyacı kentin en önemli problemlerinden biri. Menemen’in yanı sıra diğer ilçelerimizde de yapalım istiyoruz.”

BERGAMA’NIN GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile sizleri bir araya getirdiğim için çok mutluyum. Sizin fikirlerinizi almak, Bergama’nın geleceği için öncelikli hedeflerimizi belirlemek için bu toplantı çok faydalı oldu. Görev süremizde birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

BERGAMA CHP İLÇE BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ

Başkan Tugay, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile buluşmasının ardından Bergama Belediye Başkanı Prof. Çelik ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı İsmail Durmaz’ın ev sahipliğindeki buluşmada Başkan Tugay partililerle bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin refah düzeyi yüksek bir ülkeye dönüşmesi adına mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, yurttaşların talep, şikayet ve önerilerini dinledi, tek tek notlar aldı. Başkan Tugay ayrıca partiye katılan Zafer Mahallesi Muhtarı Sinem Duyar’a da rozet taktı. Başkan Tugay daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için imza toplayan partililerle sohbet etti.