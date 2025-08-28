Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Kuruçay Beldesi’nde düzenlenen etkinlikte minik öğrencilerle buluştu.

Kuruçay’daki bir Kur’an kursunda gerçekleştirilen programa Alabarda Orman İşletme Şefi ve işletme personeli katıldı. Etkinlikte çocuklara orman yangınları hakkında bilgilendirme yapılırken, doğayı koruma bilincinin önemine dikkat çekildi.

Orman yangınlarında sadece ağaçların değil, içlerinde barınan canlıların da zarar gördüğü anlatılarak öğrencilere doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla kuş yuvaları hediye edildi.