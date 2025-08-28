Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde orman kadastro çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, Kadastro Daire Başkan Yardımcısı Adnan Dinçer ile Orman Kadastro Koordinatörü Ergün Çetin ve Bölge Müdürü Erdal Dingil Kütahya’daki kadastro çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kadastro Daire Başkan Yardımcısı Adnan Dinçer, Orman Kadastro Koordinatörü Ergün Çetin, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü, 21 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinde görevli personel ve işletme müdür yardımcılarının katıldığı toplantıda, orman kadastro, tescil, tahsis ve tapulu kesim konularında kararlar alındı.