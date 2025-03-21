Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Ormanlara karşı farkındalık oluşturmak amacı ile Akıncılar İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek ormanların önemi, orman yangınları, ağaçlandırma faaliyetleri ve çevre bilinci konularında eğitimler verildi.