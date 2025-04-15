Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında, "2025 Yılı Program ve Gerçekleşmeleri ile Önceki Toplantılarda Gündem Edilen Konular" başlığı altında geniş kapsamlı bir video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıya, Türkiye genelindeki tüm Bölge Müdürlükleri çevrim içi olarak katılım sağladı. Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden de üst düzey katılım gerçekleşti. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür’ün yanı sıra, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin, Özgür Cılız ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri, Etüt Proje Baş Mühendisi ile Fidanlık Müdürü toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda 2025 yılına yönelik planlamalar, uygulama hedefleri ve performans değerlendirmeleri ayrıntılı şekilde masaya yatırılırken, geçmiş toplantılarda gündeme alınan konuların gerçekleşme durumu da değerlendirildi. Orman teşkilatının daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Genel Müdür Bekir Karacabey, konuşmasında ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekerek, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Karacabey, 2025 yılına dair planlamalarda özellikle yangınla mücadele, fidan üretimi ve ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.