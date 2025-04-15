Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesindeki kahvehanelerde çay bardaklarının boyuttu büyütüldü. Belediyesi Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga’mızda son dönemde çayın 10 TL olmasının ardından belediyemiz öncülüğünde yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Tüm kahvehanelerin işletmecileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ortaklığında görüşerek çay bardaklarının boyunu 135 sanitimetreküpe yükselttik. Bu çalışmanın öncülüğünde de tüm kahvehanelerimize 100’er adet çay bardağı hediye ettik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’nin hayata geçirdiği Karabiga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliğiyle yapılan çalışmada son dönemde 10 TL olan çay fiyatı için örnek bir çalışmaya öncülük edildi. 85 cc olan çay bardakları 135 cc’ye yükseltildi. Karabiga Belediyesinin öncülük yaptığı çalışmada Karabiga’daki tüm kahvehanelere 100’er adet çay bardağı hediye edildi. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Belediye Meclis Üyeleri ve Karabiga Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Özbahadır’ın tüm kahvehaneleri ziyaret ederek, hediye ettiği bardaklar vatandaş tarafından beğeni topladı.

Belediyesi Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga’mızda son dönemde çayın 10 TL olmasının ardından belediyemiz öncülüğünde yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Tüm kahvehanelerin işletmecileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ortaklığında görüşerek çay bardaklarının boyunu 135 sanitimetreküpe yükselttik. Bu çalışmanın öncülüğünde de tüm kahvehanelerimize 100’er adet çay bardağı hediye ettik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.