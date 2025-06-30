Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, bu yıl ‘Her Yaz Yeni Bir Heyecan, Cami, Çocuk ve Kur’an’ & ‘Yazımda Kur’an Var’ sloganlarıyla Ordu’da da başladı.

Kurslar, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek. Kurslarda Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bulunan Akyazı Uhut Camisi’nde kursun açılış töreni düzenlendi. Vali Muammer Erol, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez, kurslarda görevli imamlar, öğrenci ve velilerin katılımıyla düzenlenen program, Proje İmam Hatip Lisesi Kur’an Kursu öğrencisi Mahmut Cihat Ataş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Camiler sizinle çiçek açtı, sizinle gençleşti. Arka saflardan çocuk gülümsemeleri gelmiyorsa, camilerin yaşlandığına inanıyoruz. Elif gibi dimdik olmayı camilerde öğrenmeye gayret edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizi görünce yüreklerimiz umut doluyor. Camilerimizin yaşlanmadığını, yaşlılarımız bu seccadelerden kalkınca sizin oturacağınıza inanıyoruz" dedi.

Programda öğrenciler tarafından İstiklal Marşı, hadisler okundu, ilahi söylendi.

Programda Vali Muammer Erol, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi ve kursa katılan öğrencilere dondurma ikramında bulundu.