Gümüşhane’nin zirvelerine Haziran ayında yağan kar şaşkınlık oluşturdu. Çakırgöl ve çevresindeki dağlar beyaza büründü, sıcaklık 20 derece birden düştü.

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Haziran ayının son gününde Gümüşhane’den gelen görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Yaz aylarında alışık olunmayan bu görüntüler yüksek kesimlerde adeta kış manzaraları oluşturdu. Kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Özellikle 2 bin 500 metre ve üzerinde çok sayıda zirveye ev sahipliği yapan Çakırgöl ve çevresindeki dağlar beyaza bürünerek etkileyici bir manzara oluşturdu.

Dün 24 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, ani bir değişimle 4 dereceye kadar geriledi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, zirvelerde lapa lapa yağarken, kent merkezinde de soğuk hava hissedilir biçimde kendini gösterdi. Hava sıcaklığı şehir merkezinde de 10 dereceye kadar düştü. Birçok sanatçı tarafından seslendirilen Gümüşhaneli şair Hışır Osman Nebioğlu’nun "Yazın yağar kar başıma" türküsünün gerçeğe dönüştüğü o anların görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kar yağışını sosyal medya hesabından paylaşan ve dağlara olan tutkusuyla bilinen Ersin Kalay, "2 bin 630 metredeyim. Şu an fırtına ve kar yağışı devam ediyor. Yaylalarda 30 Haziran’da kar yağıyor. Türkiye’nin birçok bölgesi sıcaklıkla, orman yangınlarıyla boğuşurken Gümüşhane’nin yaylalarına kar yağıyor. 30 Haziran’da karlı dağlardan herkese selamlar" ifadelerini kullandı.