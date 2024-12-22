Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da 19 ilçede ulaşım seferberliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 3,2 kilometrelik Yaraşlı ve Boztepe’ye ulaşım sağlayan alternatif yolda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, alt yapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını aralıyor. Bu kapsamda Çevre Yolu’ndan Yaraşlı Mahallesi başta olmak üzere, Boztepe, Orhaniye, Şenköy, Kızılhisar, Yağızlı ve Nizamettin Mahallelerine bağlantı sağlayan alternatif yolda sıcak asfalt çalışması başlatan ekipler, vatandaşların yıllar süren özlemine son vererek yüzlerini güldürdü.

Çevre Yolu’ndan alternatif hat olarak kullanabilecek olan güzergahta başlatılan sıcak asfalt çalışması toplam 3,2 kilometreden oluşuyor. Altınordu ilçesinin kırsal nüfus bakımından en kalabalık Mahallelerinin yer aldığı hatta başlatılan çalışmalarının şuana kadar 1 kilometre tamamlandı. Hava şartlarına göre geriye kalan 2,2 kilometrelik yol sıcak asfalt ile buluşturulacak.

Uzun yıllardır bekledikleri yol hasretinin son bulduğunu ve toz, topraktan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Bizim için büyük bir hizmet. 7-8 tane mahalleye bağlantı sağlayan önemli bir güzergahı Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalta kavuşturuyor. Gerçekten mutluyuz, bize sıra gelecek mi? Diyorduk ama geldi. Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu hizmetler için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.