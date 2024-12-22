Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 14 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Zabıta Müdürlüğü’nü yenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün takımı oldu.

Yıldırım Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 14 müdürlükten toplam 190 personel katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda ön plana çıkan dostluk oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen 50 müsabakada dostça mücadele eden personeli ziyaret etti.

Finale yakışır bir mücadelenin olduğu maçta Zabıta Müdürlüğü’nü yenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 1’inci olurken, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3’üncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.