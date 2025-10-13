Ordu’nun Ünye ilçesinde, ’Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare’ projesi kapsamında öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Ünye Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda ’afetler ve dayanıklılık’ temalı tatbikat gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta 608 öğrenci, tahliye planları çerçevesinde toplanma alanlarına yönlendirilerek, afetlere karşı bilgilendirildi. Siren sesiyle başlayan tatbikatta öğrenciler, önce çök-kapan-tutun pozisyonunu alarak masa ve sıraların yanında korundular. Ardından öğretmenlerin rehberliğinde hızlı ve düzenli şekilde okul bahçesine tahliye edildiler.

Bu süreçte öğrencilere doğru tahliye tekniklerini uygulamalı olarak gösterilirken, okul bahçesinde toplanan öğrencilere Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangın güvenliği eğitimi verdi. Tatbikat kapsamında kontrollü yangın senaryosu oluşturularak öğrenciler yangın söndürme tüpü kullanımını birebir deneyimledi. Uygulamalı eğitimlerle yangın anında soğukkanlı davranmanın önemi de vurgulandı.

"Öğrencilerimiz açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz"

Ünye Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İbrahim Küçük, "Bakanlığımız tarafından bütün okullarda 12 Ekim itibariyle tatbikat yapılması verilmişti. Biz de okulumuzda bu kapsamda tahliye planları dahilinde siren sesimizle beraber afetlerde ve acil durumlarda neler yapılabilir? Gibi tahliye planı çerçevesinde bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Siren sesiyle beraber öğrencilerimiz toplanma alanlarımızda bulundular. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de bizlere depremde, sel felaketlerinde ve acil durumlarda neler yapılabilir ile ilgili sunum yaptılar. Öğrencilerimiz açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu gibi durumlar başımıza gelmedikten sonra anlaşılmaz. Biz de bu bilinçle öğrencilerimize bunu aşılamaya çalıştık. Şuan itibariyle okulumuzda 608 öğrencimiz var" dedi.

Tatbikat sonrasında öğrencilere yangınla ilgili uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, söndürme konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.