Ordu’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 734 mahalle yolunun 413’ü ulaşıma açılırken, 321 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Ordu’da devam eden kar yağışı nedeniyle 19 ilçenin tamamında eğitim ve öğretime 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verildi. Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları sebebiyle 42 trafo arızası meydana geldi ve 28 mahalleye enerji sağlanamadı. 13 mahallede ise haberleşmede aksama oldu.

Devam eden kar yağışı nedeniyle Akkuş ve Kabadüz ilçemizde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Ordu’da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 734 mahalle yolunun 413’ü, bugün itibariyle ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı durumda olan 321 mahalle yolunu açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sürdürülüyor. Karayolları ulaşım ağında ise kapalı yol bulunmuyor.

İl genelinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 77. Şube Şefliği ve YEDAŞ Ordu İl Koordinatörlüğü’nden oluşan toplam 2 bin 53 personel ve bin 29 araç ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.