Ordu’nun Akkuş ilçesinde, gerçeğini aratmayan canlı bomba tatbikatı gerçekleştirildi.

2025 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı, Akkuş 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Tatbikat öncesinde, Akkuş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Raşit Bayazıt, personele yapılacaklar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Canlı bomba senaryosunun işlendiği tatbikatta, olayın her aşaması en ince ayrıntısına kadar titizlikle ele alındı. Gerçeği aratmayan senaryo sayesinde, acil durum anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak prova edildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından Başhekim Dr. Mehmet Raşit Bayazıt başta Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ve İl Sağlık Müdürlüğü başkanlarına ve emeği geçen tüm personel arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.