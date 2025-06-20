Kars’ta, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 639 okulda, eğitim gören, 55 bin öğrenci ile 4 bin 800 öğretmen, düzenlenen törenle yaz tatiline girdi.

Kars’ta karne dağıtım töreni Bayrampaşa İlkokulu’nda Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel’in katılımıyla yapıldı. Düzenlenen programda öğrencilere karneleri verildi.

Karne dağıtım programında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, "İlimizde yaklaşık 55 bin öğrencinin ve 4 bin öğretmenimizin karne heyecanına şahitlik ediyoruz. Bu bizim için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk onların başarısı, onların geleceği, onların istikbali her şeyden çok önemli. Biz bunun farkındayız, bilincindeyiz. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bu doğrultuda, bu hedefte çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. Kars’ta düzenlenen karne törenine Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.