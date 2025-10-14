Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 207 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 58 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 65 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 67 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 71 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 251 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 140 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 274 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 231 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 207 araç kontrol edildi, 3 bin 141 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.