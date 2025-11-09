Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Hollanda’nın Borger kentinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısına katıldı. Baskan Albayrak, ilçenin sakin yaşam kültürü, doğallığı ve düzenli şehir yapısının uluslararası alanda örnek gösterilmeye devam ettiğini belirterek, "Bu değerlere sahip çıkmak ve ilçemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ordu’nun Perşembe ilçesi, Hollanda’nın Borger kentinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı’nda temsil edildi. Toplantıya katılan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, sürdürülebilir kalkınma ve çevre odaklı birçok konuda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Albayrak, toplantıda sürdürülebilir enerji uygulamaları, denizlerin temizliği, turizmde kalkınmayı destekleyen yeni projeler, Avrupa hareketlilik ağı ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi gibi konuların ele alındığını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin Avrupa ile daha güçlü bağlar kurmasını sağlayacak dönüşüm projeleri üzerine de verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Cittaslow felsefesinin Perşembe’de hayat bulduğunu vurgulayan Albayrak, "Perşembe’mizin sakin yaşam kültürü, doğallığı ve düzenli şehir yapısı, uluslararası alanda da örnek gösterilmeye devam etmektedir. Bu değerlere sahip çıkmak ve ilçemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Albayrak ayrıca Türkiye’den Cittaslow ağına yeni katılan Demre Belediyesi’ni tebrik ederek, "Yeni üyeliği onaylanan Demre Belediyemizi ve Demre Belediye Başkanı Sayın Fahri Duran’ı kutluyor, başarılar diliyorum. Toplantıya birlikte katıldığımız Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç’e ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’ye teşekkür ediyorum. Ülkemizden daha fazla belediyenin bu ağa katılması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.