Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ordu Üniversitesi, 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarında niteliğin artırılması, kalite güvencesi alanında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Türkiye genelinde 39 üniversite kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

Eğitim süreçlerinden araştırma faaliyetlerine, idari işleyişten öğrenci memnuniyetine kadar birçok alanda kaliteyi esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Üniversitesi, akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Üniversite, YÖKAK tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerin ardından 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş yaptığı açıklamada, elde edilen akreditasyonun üniversitenin eğitim kalitesinin ve kurumsal gelişiminin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Rektör Baş açıklamasında, 'Küresel ölçekte eğitim standartlarını yakalama, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınan bir eğitim kurumu olma, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerimizi akredite etme yönündeki çalışmalarımızın sonucunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon almaya hak kazandık. Bu akreditasyon, hem eğitim kalitemizin hem de kurumsal gelişimimizin somut bir tescili niteliğindedir. Üniversitemizin kalitesinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi ve daha ileriye taşınması için iç ve dış paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.