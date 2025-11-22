İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ‘14. Ordu Tanıtım Günleri’ne, yöresel şive ile yazılı duyurular damga vurdu.

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ‘14. Ordu Tanıtım Günleri’ İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve birçok işletmenin yer aldığı tanıtım günlerinde gurbetteki Ordulular sıla hasretini gideriyor. Yenikapı’daki etkinlik alanına gelen vatandaşları yöresel şive ile yazılan pankartlar karşılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kendisine has özelliği olan şivesinden biraz farklılık gösteren Ordu şivesiyle yazılmış ‘Beri gel’, ‘Az ötede’, ‘Madanızı açacak çok şey var’, ‘Öğmeç yemeden gitmeyin’, ‘Aurdan gidili’, ‘Tekcem demeyin almadan gitmeyin’ yazılı pankartlar etkinlik alanına gelen vatandaşları hem güldürdü hem de çocukluk hatıralarının canlanmasını sağladı.