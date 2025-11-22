Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ’2025 Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında Huzurkent Atatürk İlkokulunda düzenlenen ’Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve aşure ikramıyla başladı. Yarışmada dereceye giren velilere ödüllerini veren İl Müdürü Özdemirci, ailelerin okuma alışkanlığı edinmesinin ve çocuklarına bu konuda rol model olmasının önemine dikkat çekti. Özdemirci, aile-okul iş birliğinin çocukların akademik başarıları ve kişisel gelişimleri üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaptı.

Ziyaret kapsamında Özdemirci, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan yeni kütüphane ile ’Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin açılışını da gerçekleştirdi. Kütüphanenin çocuklarda hem okuma sevgisi hem de çevre bilinci oluşturacağını belirten Özdemirci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde öğrencilerle bir süre oyun oynayan Özdemirci, atölyenin çocukların problem çözme, mantık yürütme ve stratejik düşünme becerilerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.