Samsun’un Canik ilçesinde, önlenebilen tek kanser türü olarak dikkat çeken rahim ağzı kanseri (Serviks) hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı, toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ocak ayını ‘Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak belirledi. Bu kapsamda Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Biriminde stant açıldı. Açılan stantta kanser taramaları hakkında bilgi verilerek hediye ve broşürler dağıtıldı.

Serviksin, dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görüldüğü, erken evrede tespit edildiği zaman önlenebilen tek kanser türü olduğu bilgisi verildi. Türkiye’de rahim ağzı kanserinin en sık görülen 10. kanser türü olduğu, rahim ağzı hücreleri anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyüyüp, 10-15 yıl içinde ilerleyerek kansere dönüştüğü hatırlatıldı. Tarama testleriyle kansere dönüşmeden bu değişikliklerinin saptanmasının mümkün olduğu, bu nedenle rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebilen bir hastalık olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Ücretsiz tarama yapılıyor

Türkiye’de rahim ağzı kanseri taramalarının KETEM ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapıldığını belirten Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Küleç Sarı, meme kanseri için 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV DNA ve smear testi yaptırmaları ve kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş grubundaki her kadın ve erkeğin 2 yılda bir dışkıda gizli kan baktırmaları önerilerinde bulundu. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, iyileşmenin ve kaliteli yaşam sürmenin erken teşhis ile mümkün kılınacağını hatırlatılan halk sağlığı taramasında Uzm. Dr. Sarı’nın yanı sıra Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Elif Nur Gülen ve KETEM çalışanları da hazır bulundu.