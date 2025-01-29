Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Serkan Karakurt, önceliklerinin millete ve ormancılığa hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü olarak görevine başlayan Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisleri ve İşletme/Fidanlık Müdürlerinin katılımıyla Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Tanışma ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; Bölge Müdürü Serkan Karakurt, sorumluluk sahasında bulunan Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. 2025 yılı program ve hedeflerin de değerlendirildiği toplantıda, ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin çalışmalarda izlenilecek yol haritası ele alınarak yıl sonu hedeflerine ulaşılması için alınması gereken tedbirler, yeni yöntemler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda genel değerlendirme yapan Bölge Müdürü Serkan Karakurt, “Genel Müdürlüğümüzün program hedefleri doğrultusunda ormanlarımızı daha iyi korumak, geliştirmek ve ormancılık hizmetlerini sürdürebilir bir şekilde yürütmek üzere hazırlanmış olan programların gerçekleşmesinde her kademede çalışan personelin özverili çalışması önem arz etmektedir. Önceliğimiz milletimize ve ormancılığımıza hizmet etmektir. Bu hassasiyetle tüm personelimizin elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diliyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.