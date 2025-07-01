Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı olarak hizmet veren OMTEL Hotel Resort, yenilenen yüzü, kadrosu ve zenginleştirilmiş hizmetleriyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Sahil büfesi, olimpik havuzu ve özel plaj alanıyla tatilseverlere cazip imkanlar sunan otel, yaz sezonuna hazır.

Samsun’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 1995 yılında hizmete giren OMTEL Hotel Resort, pandemi döneminde kapsamlı bir restorasyon sürecine girerek 2022 yılında yeniden kapılarını açtı. Yeni kadrosuyla sıfırdan hizmete başlayan otel, sadece oda-kahvaltı konseptiyle başladığı yeni döneminde, artık gün boyu açık alakart restoranı ile de hizmet veriyor.

"Her ayrıntıda gelişim ve kalite hedefimiz"

Otelin açılış sürecinin sektör açısından zorluklarına değinen OMTEL Hotel Resort İşletme Müdürü İhsan Güler, "Otelimiz kısa sürede düzenini kurarak, sürekli öğrenme ve gelişim bilincini çalışanlarında oturtmayı başardı. Toplam bin 500 kişi kapasiteli 3 kır bahçesi, 300 kişi kapasiteli 2 toplantı salonu, 2’si suit olmak üzere 44 odası ve 1 engelli odasıyla hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

"Erişilebilir ve kapsayıcı turizm"

Turizmi herkes için erişilebilir kılma amacı taşıdıklarını vurgulayan Güler, "Otelimizde olimpik yüzme havuzu, tenis sahası ve özel plaj gibi sosyal alanlar mevcut. Plaj büfemiz, ziyaretçilerimize sıcak-soğuk içecekler ve fast-food seçenekleri sunarak yaz aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Kamuya bağlı bir işletme olmasına rağmen yalnızca kamu personeline değil, tüm yerli ve yabancı misafirlere açık şekilde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Plaj sezona hazır

OMTEL Hotel Resort’un sahil alanı da yaz sezonu için hazır hale getirildi. Şezlonglu özel plaj alanıyla dikkat çeken otelin sahili, misafirlerin deniz keyfini konforlu şekilde yaşamalarını sağlıyor. Güler, "Şezlong hizmeti, serinletici içecekler ve hızlı yiyecek alternatifleriyle dolu sahil büfemiz, yaz boyunca misafirlerimizin hizmetinde olacak" dedi.