Burdur’da bir apartmanın boşluğunda bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangının dumanı, zemin kattaki restorana dolunca kısa süreli panik yaşandı.

Olay, merkez Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman boşluğunda bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangınla birlikte çıkan yoğun duman, zemin katta faaliyet gösteren bir restoranın içerisine doldu.

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ise apartmanın arka kısmındaki boşluktan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevrede maddi zarara yol açmazken, yoğun duman nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.