Erzurum’un Oltu ilçesinde lise öğrencileri “Anadolu’dan Yükselen Ezgiler” yarışmasında katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği “Anadolu’dan Yükselen Ezgiler” adlı geleneksel ikinci karaoke türkü yarışmasına 12 yarışmacı katıldı. Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Abdullah İşcan, Karabekir Ortaokul Müzik Öğretmeni Gamze İşcan ve Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Serhat Koçoğlu’nun juri üyeliği yaptığı yarışmada birbirinden güzel türküleri seslendiren öğrenciler katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Yarışma sonunda 9-E sınıfından Nuriye Tekin “Bu dağlar kömürdendir” türküsü ile birinci oldu. Oltu İlçe Kaymamı Mustafa Çelik’ten saz ödülünü alan Tekin, “Böyle güzel bir yarışmada birinci olmak beni mutlu etti. Saz çalmayı çok seviyorum” diye konuştu. Daha sonra sahneye çıkan yarışmacılar hatıra fotoğrafı çekildi.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu, öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirerek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerimize sadece teorik bilgiler değil, aynı zamanda iş hayatına dair pratik bilgiler de sunuyoruz. Yeni projeler ve eğitim yatırımları ile bu hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Yarışmaya; Oltu Kaymakamı Mustafa Çekik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.