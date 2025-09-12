Erzurum’un ve Oltu ilçesinin en önemli sembollerinden birisi olan Oltu Taşı için bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ocakların işletilmesi ve ruhsatlandırılması konuşuldu.

Oltu ilçesinde yapılan toplantıda, Oltu Taşı’nın çıkarılması, işlenmesi ve sektördeki gelişmeler hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. MAPEG heyeti tarafından yürütülen bilgilendirme oturumunda, katılımcıların soruları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Oltu Taşı Ocakları resmiyete kavuşuyor

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, Oltu Taşı ocaklarının resmiyete kavuşturulması oldu. Kaymakam Mustafa Çelik ve MAPEG heyeti, Dutlu Mahallesi’nde maden ocaklarında saha incelemelerinde bulundu. Ardından Oltu Taşı işçileriyle gerçekleştirilen toplantıda, ocaklarda yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. Yeni düzenlemelere göre, ruhsatsız ocaklardan Oltu Taşı çıkarılması kesin olarak yasaklanacak. İşçilerin sağlık ve güvenliğini önceleyen bu adımla, Oltu Taşı üretimi daha düzenli ve denetimli hale getirilecek. Ruhsat alma süreci ise işçilere ücretsiz olarak sunulacak.

Kaymakam Çelik’ten kooperatifleşme çağrısı

Kaymakam Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oltu Taşı ocaklarımızı resmiyete kavuşturarak, hem taşımızın değerini artıracak hem de işçilerimizi yasal düzenlemelerle güvence altına alacağız. Oltu Taşı çıkan köylerimizde kooperatif kurun ruhsata baş vurun aksi taktirde birisi alır ruhsatı sizler ocaklara gidemezsiniz" dedi. Yeni uygulamayla birlikte ruhsat almayan işçilerin ocaklara girmesi kesinlikle yasaklanacak. Bu düzenlemeyle hem doğanın korunması hem de sektördeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Toplantıya Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) heyeti, Oltu Taşı üreticileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.