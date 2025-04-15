Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi İlkokulu’nda düzenlenen Bilim Şenliği, öğrencilerin büyük ilgisiyle gerçekleşti.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı projeler okul salonunda sergilendi. Kaymakam Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerle yakından ilgilendi. 3. sınıf öğrencilerine kitap hediye eden Kaymakam Çelik, eğitime verdikleri önemi bir kez daha gösterdi.

Bilim sergisinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasında ise öğrenciler hem bilgilerini sergiledi hem de keyifli anlar yaşadı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Çelik ve Müdür Şahin takdim etti. Etkinlik sırasında okul binasındaki eksiklikleri de yerinde inceleyen Kaymakam Mustafa Çelik, çözüm için gerekli adımların atılacağını belirterek mahalleden ayrıldı.